Карта распространения коронавируса в Липецкой области 22 июня 2020: Липецк лидирует по числу заболевших

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:52:25+03:00

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За минувшие сутки в Липецкой области коронавирусом заразились еще 50 человек. Как сообщили в этот понедельник, 22 июня, в региональном оперштабе, больше всего заболевших вновь в Липецке. Так, в областном центре подтвердилось 16 случаев COVID-19. На втором месте по количеству зараженных Елец. Там 10 новых заболевших. Замыкает тройку "лидеров" Чаплыгинский район - 8 случаев.

По остальным муниципалитетам заболевшие распределились так. В Грязинском районе диагноз подтвердился у 3 жителей. В Данковском, Добринском, Елецком, Становлянском районах - по 2 заразившихся. В Воловском, Измалковском, Усманском, Хлевенском и Лев-Толстовском районах - по 1 новому случаю.

Напомним, что всего в регионе коронавирус выявили у 3 438 человек. Выздоровели 1973 липчан. Спасти не удалось 12 жителей области.

ИСТОЧНИК KP.RU