Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 23 июня 2020 перевалило за 2000
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 23 июня 2020 года заметно увеличилось. За минувшие сутки медики выписали еще 118 пациентов. Липчане прошли необходимые обследования, которые показали, что они полностью здоровы.
Так, за время пандемии в Липецкой области COVID-19 заболели 3 487 жителей. А выздоровел 2 091 человек. В настоящее время на лечении находятся 1 383 пациента. У большинства болезнь протекает в легкой форме. 1 099 липчан получают помощь на дому. У 284 человек состояние хуже. Они лежат в больницах. Инфекцию подозревают у 635 жителей.
Напомним, что в регионе умерли 13 человек с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Утром в региональном оперштабе сообщили о молодой девушке, у которой COVID-19 вызвал двустороннюю пневмонию. Спасти 27-летнюю липчанку не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU
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