2020-06-25T17:08:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 25 июня 2020 года: за сутки COVID-19 переболели 41 человек

Всего с начала эпидемии в Липецке выздоровели 2227 человек
Лия МУРАДЬЯН
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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 25 июня 2020 года составило 2227 человек. По данным оперативного штаба за последние сутки из больниц выписали 41 человека. К несчастью, за сутки не обошлось без смертей – от коронавируса в Липецке умерла лаборант районной больницы. Лечение 64-летней женщины осложнялось хроническими заболеваниями и пневмонией на фоне COVID-19.

С учетом выздоровевших и 14 умерших, на данный момент в Липецкой области коронавирусом заражены 1342 человека, 1088 из них лечатся дома. При этом помимо зараженных в больницах остаются еще 652 человека с подозрением на выделение вируса.

Количество новых зараженных за сутки продолжает сокращаться. На утро по области было 47 человек. 26 из них в Липецке, 7 – в Задонском районе, 5 – в Грязинском, по 3 – в Липецком и Тербунском, и по одному зараженному в Ельце, Добровском и Хлевенском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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