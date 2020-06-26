2020-06-26T10:23:42+03:00
Коронавирус Covid-19

На 26 июня 2020 года в Липецке зарегистрировали 40 новых случаев заражения коронавирусом

Число зараженных COVID-19 в Липецке с начала эпидемии составило 3623 человека
Лия МУРАДЬЯН
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По данным на утро 26 июня 2020 года коронавирус в Липецке за сутки выявили у 40 человек. Общее число зараженных COVID-19 с начала эпидемии в Липецкой области составило 3623 человека. 14 из них умерли, 2186 – выздоровели.

Количество новых случаев коронавируса в сутки продолжает снижаться, днем ранее было 47 новых зараженных. Вместе с тем в больницах остаются еще немало людей с подозрением на выделение вируса, таких сейчас более 600.

С учетом последних данных по новым заболевшим, на данный момент в регионе 1377 активно зараженных людей. Более 1000 из них лечатся дома, так как переносят вирус в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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