На 26 июня 2020 года в Липецке зарегистрировали 40 новых случаев заражения коронавирусом

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:23:42+03:00

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По данным на утро 26 июня 2020 года коронавирус в Липецке за сутки выявили у 40 человек. Общее число зараженных COVID-19 с начала эпидемии в Липецкой области составило 3623 человека. 14 из них умерли, 2186 – выздоровели.

Количество новых случаев коронавируса в сутки продолжает снижаться, днем ранее было 47 новых зараженных. Вместе с тем в больницах остаются еще немало людей с подозрением на выделение вируса, таких сейчас более 600.

С учетом последних данных по новым заболевшим, на данный момент в регионе 1377 активно зараженных людей. Более 1000 из них лечатся дома, так как переносят вирус в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU