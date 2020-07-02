Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 2 июля 2020 года составило 2 414 человек

2 Июль 2020 2020-07-02T17:34:47+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 2 июля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 2 июля 2020 года увеличилось до 2 414 человек. За сутки медики выписали еще 5 пациентов. Результаты обследований показали, что они полностью здоровы.

За время пандемии в Липецкой области выявили 3 852 случая заражения COVID-19. В настоящее время на лечении находится 1 421 липчанин. У большинства болезнь протекает в легкой форме. На дому наблюдают 1 160 жителей региона. Остальным 261 хуже. Они лежат в больницах. Под подозрением на новую инфекцию 513 человек.

Спасти не удалось 17 человек, с подтвержденным диагнозом. В региональном штабе сообщили, что скончалась 73-летняя пенсионерка из Липецка. У пожилой женщины была тяжелая патология. Смерть наступила на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности.

ИСТОЧНИК KP.RU