Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 2 июля 2020 года: 36 новых случаев

2 Июль 2020 2020-07-02T10:27:10+03:00

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Количество зараженных коронавирусом в Липецке с каждым днем уменьшается. В этот четверг, 2 июля, новую инфекцию выявили у 36 жителей региона. Накануне, 1 июля, заболевших было 37. А во вторник - 38.

По данным регионального оперативного штаба, за время пандемии диагноз COVID-19 подтвердили у 3 852 жителей Липецкой области. На лечении находятся более 1300 пациентов. Большинство из них медики наблюдают из дома. Людей с более тяжелым течением болезни, кладут в больницу.

У 516 человек подозревают коронавирус. Выздоровели 2 409 липчан. Умерли 16 пациентов. Кстати, Липецк больше не лидирует по числу заразившихся в регионе. Среди 37 человек, заболевших в среду, больше всего случаев зафиксировали в Грязинском районе - 8. Затем Липецкий район - 6. На третьем месте Чаплыгинский район, где COVID-19 подтвердили у 5 местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU