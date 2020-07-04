Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 4 июля 2020 года: 35 новых случаев

4 Июль 2020 2020-07-04T11:49:54+03:00

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Количество зараженных коронавирусом в Липецке вновь увеличилось. За прошедшие сутки заболели еще 35 человек. Об этом сообщили утром 4 июля в региональном оперштабе. Напомним, что накануне, 3 июля, этот показатель был немного выше. Зафиксировали 36 новых случаев.

За время пандемии в Липецкой области диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 3 923 жителей. Более 2 400 липчан выздоровели. Лечение проходят свыше 1 300 человек. У большинства болезнь протекает в легкой форме. Но есть пациенты с более тяжелыми случаями. Они лежат в больницах.

Кстати, в регионе умер 18 человек с подтвержденным COVID-19. Спасти не удалось 69-летнюю жительницу Тербунского района. У нее была тяжёлая патология сердечно-сосудистой системы.

ИСТОЧНИК KP.RU