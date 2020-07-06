2020-07-06T16:39:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 6 июля 2020 года: выписали 5 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 6 июля 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 6 июля 2020 года увеличилось. В этот понедельник медики выписали еще 5 человек. Согласно результатам обследований, эти люди полностью здоровы. По данным регионального оперативного штаба, за время пандемии в Липецкой области с болезнью справились 2 573 жителя.

За все время COVID-19 выявили у 3 992 липчан. В настоящее время лечение проходят 1 401 человек. Из них 246 лежат в больницах. У остальных 1 155 жителей болезнь протекает в легкой форме. Они находятся дома.

Напомним, что за минувшие сутки диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 34 человек. Большая часть - это липчане. В Липецке выявили 25 случаев заражения. По 2 новых заболевших в Ельце, грязинском и Чаплыгинском районах. В Данковском, Липецком и Усманском районах по 1 случаю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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