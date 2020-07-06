Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 6 июля 2020 года: 34 новых случая

6 Июль 2020 2020-07-06T11:16:06+03:00

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Количество новых зараженных коронавирусом в Липецке с каждым днем уменьшается. Еще неделю назад инфекция подтверждалась у 39 человек. В этот понедельник, 6 июля, COVID-19 заболели 34 жителя.

По данным регионального оперативного штаба, за время пандемии в Липецкой области выявили 3 992 случая новой коронавирусной инфекции. На лечении находятся больше 1 300 липчан. Кстати, у большинства болезнь протекает в легкой форме, поэтому их наблюдают на дому. У 441 человека подозревают вирус.

Выздоровели 2 568 пациентов. Спасти не удалось 18 липчан. В минувшую субботу, 4 июля, скончалась 69-летняя пенсионерка из Тербунского района. У нее диагностировали тяжелую двустороннюю пневмонию, которую вызвал COVID-19. Смерть наступила на фон прогрессирования легочно-сердечной недостаточности.

ИСТОЧНИК KP.RU