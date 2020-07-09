Липчанина, преследовавшего стрелков-мотоциклистов, обвиняют в убийстве

9 Июль 2020 2020-07-09T15:23:25+03:00

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В Липецке утвердили обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении известного юриста. По версии следствия, 26 сентября прошлого года мужчина ехал на машине по трассе Грязи-Липецк в сторону областного центра. На улице Зои Космодемьянской он остановился у светофора. В этот момент к нему подъехали на мотоцикле неизвестные мужчины.

Один из них выстрелил из травматического пистолета по стеклу водительской двери - не менее 2 раз. Затем мотоциклист дал газу. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, эти действия квалифицировали по ч.1 ст.119 УК РФ "Угроза убийством".

Обвиняемый поехал за негодяями. Он решил задержать их и передать полицейским. Автомобилист преследовал обидчиков, двигаясь на большой скорости. Чтобы заставить их остановиться, он несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета. А после все-таки догнал мотоцикл и "подтолкнул" его сзади.

Двухколосный транспорт вылетел на встречку. Там он влетел в ограждение. Пассажир упал, получив тяжкие телесные повреждения. А мотоцикл еще и столкнулся с автомобилем. Водитель мотоцикла погиб.

Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.108 УК РФ "Убийство, совершенное при превышении необходимых мер для задержания лица, совершившего преступление". Юристу грозит ограничение свободы до 3 лет, либо до 3 лет принудительных работ, либо лишение свободы на тот же срок. Уголовное дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU