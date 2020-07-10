2020-07-10T11:46:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 10 июля 2020 года: заболели 32 человека

Общее количество зараженных коронавирусом в Липецке составило 4 125
Юлия КЛЮЕВА
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Еще 32 человека заболели коронавирусом в Липецкой областиЕще 32 человека заболели коронавирусом в Липецкой областиФото: Юлия КЛЮЕВА
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Количество новых зараженных коронавирусом в Липецке ежедневно уменьшается. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 32 жителей области. Об этом сообщили в эту пятницу, 10 июля, в региональном оперативном штабе. Напомним, что сутками ранее заболели 33 человека. До этого - 34.

За время пандемии в Липецкой области коронавирусную инфекцию выявили у 4 125 липчан. В настоящее время с болезнью борются более 1 300 пациентов. У большинства болезнь протекает в легкой форме. С более тяжелыми случаями лежат в больницах.

COVID-19 подозревают у 405 человек. Выздоровели 2 772 липчанина. Умерли 19 человек. В середине недели скончался 66-летний житель Липецкого района. Коронавирус вызвал у него двустороннюю пневмонию. Прогрессировала легочно-сердечная недостаточность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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