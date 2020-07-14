2020-07-14T13:29:35+03:00
Происшествия

Липчанина будут судить за убийство парня, которого нашли в реке в мешке с кирпичами и топором

Пропавшего без вести искали месяц
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области расследовали дело о зверском убийстве 26-летнего парня, которого объявляли в розыск весной этого года. Все случилось 9 апреля, когда 28-летний изверг выпивал вместе с жертвой. Дойдя до состояния сильнейшего опьянения мужчины поссорились.

По версии следствия, в ходе конфликта старший из приятелей 8 раз ударил знакомого топором по голове. Когда приятель потерял сознание, собутыльник вывез его к реке Дон, добил тремя ударами кирпича, завернул в мешок вместе с топором и кирпичом и бросил в воду.

Парня искали родственники, сотрудники полиции и волонтеры в течение месяца. Тело нашли 7 мая в Данковском районе. На мешок случайно наткнулся рыбак, который выгуливал собаку у реки. Следователи нашли в одежде паспорт и установили личность. Затем воссоздали картину последнего дня жизни парня и вышли на след гаража, где он пил с убийцей – там нашли и следы крови.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, обвиняемый во всем сознался и подтвердил показания на месте. Теперь дело по части 1 статьи 105 передают в суд. Мужчине грозит 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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