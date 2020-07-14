2020-07-14T15:21:24+03:00
Коронавирус Covid-19

В Липецкой области 3 этап ограничений по коронавирусу могут снять на следующей неделе

Все будет зависеть от количества заболевших
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецкой области готовятся к 3 этапу снятия ограничений по коронавирусуВ Липецкой области готовятся к 3 этапу снятия ограничений по коронавирусуФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В этот вторник, 14 июля, на заседании регионального опершаба обсудили ситуацию по коронавирусу в Липецкой области. По словам губернатора Игоря Артамонова, к 3 этапу снятия ограничений могут перейти уже на следующей неделе.

- Получится или нет, зависит от количества заболевших, - заявил глава администрации региона. - Мы отмечены в числе 10 лучших субъектов. У нас немного заболевших и стабильная обстановка. Рассчитываем, что мы продолжит эту положительную тенденцию и сможем снять большую часть ограничений во второй половине следующей недели. Полностью заработают детские сады, ТРЦ. Все, что сейчас не работает.

Напомним, что 2 этап ограничений сняли в середине июня. Тогда начали открываться ТРЦ площадью до 800 кв.м. Заработали дополнительные группы в детсадах. Кстати, массовые мероприятия останутся под запретом до конца года. "Липецких зорь" тоже не будет. Но праздники могут провести в школах - локально.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Оптовый наркокурьер из Москвы получил 12 лет строгого режима в Липецке
Под Липецком людей не предупредили, что в грязной реке купаться нельзя
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 14 июля 2020 года: выписали 99 человек
МЧС предупреждает: в Липецке ожидается сильный ветер и грозы
В Липецке родственники убили бывшего зятя, закопали в огороде, затем выкопали и бросили в колодец
В Липецкой области 3 этап ограничений по коронавирусу могут снять на следующей неделе
"Липецкие зори" отменяются из-за коронавируса
Липчанина будут судить за убийство парня, которого нашли в реке в мешке с кирпичами и топором
Под Липецком 80-летний пенсионер врезался в 15-летнюю мопедистку и скрылся
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 14 июля 2020 года: заболели 32 человека
Липчане любуются кометой, пролетающей над Землей раз в 4500 лет
Молодой липчанин украл банковскую карту и сходил с ней в магазин на 4200 рублей
Во вторник 4 улицы останутся без света, 32 - без холодной воды
Под Липецком пропал мужчина с бородой: может быть дезориентирован
В Липецке на Сырском Руднике снесут здание заброшенного детсада
В Липецке выпускника выгнали с ЕГЭ из-за шпаргалки