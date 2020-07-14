В Липецкой области 3 этап ограничений по коронавирусу могут снять на следующей неделе

14 Июль 2020 2020-07-14T15:21:24+03:00

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В этот вторник, 14 июля, на заседании регионального опершаба обсудили ситуацию по коронавирусу в Липецкой области. По словам губернатора Игоря Артамонова, к 3 этапу снятия ограничений могут перейти уже на следующей неделе.

- Получится или нет, зависит от количества заболевших, - заявил глава администрации региона. - Мы отмечены в числе 10 лучших субъектов. У нас немного заболевших и стабильная обстановка. Рассчитываем, что мы продолжит эту положительную тенденцию и сможем снять большую часть ограничений во второй половине следующей недели. Полностью заработают детские сады, ТРЦ. Все, что сейчас не работает.

Напомним, что 2 этап ограничений сняли в середине июня. Тогда начали открываться ТРЦ площадью до 800 кв.м. Заработали дополнительные группы в детсадах. Кстати, массовые мероприятия останутся под запретом до конца года. "Липецких зорь" тоже не будет. Но праздники могут провести в школах - локально.

ИСТОЧНИК KP.RU