Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 21 июля 2020 года: заболели 13 человек

21 Июль 2020 2020-07-21T11:06:41+03:00

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Количество зараженных коронавирусом в Липецке в этот вторник, 21 июля, стало еще меньше. По данным регионального оперативного штаба, за сутки заболели 13 жителей Липецкой области. Накануне, 20 июля, этот показатель был немного выше. В понедельник COVID-19 выявили у 15 человек. Причем большинство зараженных оказалось в Липецке - 7.

За время пандемии в регионе инфекция подтвердилась у 4 423 липчан. Выздоровели более 3 300 жителей. Около 1000 пациентов продолжают лечение.У большинства из них болезнь протекает в легкой форме. Медики наблюдают их на дому. Остальные лежат в больницах.

Под подозрением на COVID-19 остается 279 человек. Не удалось спасти 20 липчан. Так, на прошлой неделе скончалась 72-летняя пенсионерка с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

ИСТОЧНИК KP.RU