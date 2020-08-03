За три дня на дорогах Липецкой области пострадали 9 детей и подростков, 1 ребенок – погиб

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:15:27+03:00

Всего в 9 ДТП, пострадали 16 человек и трое погибли [видео]

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Прошедшие трое суток, с 31 июля по 2 августа, на дорогах Липецкой области обозначились серией серьезных ДТП с большим количеством пострадавших. Наиболее тяжелая авария с участием иномарок из Питера и Москвы произошла 31 июля на трассе «Дон» в Хлевенском районе, где погибла почти вся семья из Санкт-Петербурга, выжила только 9-летняя девочка.

ДТП под Липецком с иномарками из Питера и Владимира.Видео пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области.

В те же сутки в Ельце на пересечении улицы Александровская и Московского шоссе 16-летний парень на мотоцикле «Юаньда» не уступил дорогу эвакуатору «Чайка-Сервис». В ДТП пострадал сам несовершеннолетний водитель мотоцикла и его пассажир того же возраста. Водителя положили в больницу, пассажира – отпустили. Штраф за нарушение ПДД придется заплатить родителям.

Еще одна авария, в которой пострадали дети, произошла 1 августа в поселке Лев-Толстой. Там на улице Комсомольская 64-летний мужчина за рулем «Фольксвагена Пассат» не уступил дорогу «Ниве Шевроле». В аварии пострадали 2-летний мальчик и 5-летняя девочка, которые ехали в «Ниве». Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, оба ребенка находились в детских креслах, обоих детей увезли в больницу Липецка.

Также крупная авария произошла в те же сутки в Становлянском районе. На трассе «Дон» в 5.34 утра необдуманно выскочил на обгон 34-летний водитель «Форда Фокус». На встречной «Фокус» влетел в «Тойоту Короллу», а затем в «Форд Мондео». Пострадал сам водитель первого форда и 59-летний мужчина за рулем «Мондео».

Также стали известны подробности ДТП на улице Механизаторов с «Приорой» и «Ниссаном» 2 августа. По данным автоинспекторов, в 19.00 22-летний парень на «Ладе» въехал в иномарку, за рулем которой был 18-летний водитель. В ДТП пострадали 3 человека: водитель отечественной легковушки и пассажирки обеих машин 20 и 18 лет.

ДТП на Механизаторов .

В тот же вечер в Липецке на трассе «Орел-Тамбов» 32-летний мужчина на «Киа Сид» столкнулся с «Дэу-Гентра». Пострадали 23-летняя пассажирка «Кии» и шестимесячный ребенок. После оказания помощи всех отпустили.

Тогда же в Чаплыгинском районе на улице Студеновка села Кривополянье 29-летний парень на «ВАЗ-2199» сбил задним ходом 16-летнего подростка. Пешехода увезли в больницу.

Всего за три дня на дорогах Липецкой области в 9 ДТП пострадали 16 человек и трое погибли. Среди погибших и пострадавших 9 детей и подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU