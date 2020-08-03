2020-08-03T19:34:15+03:00
Общество

В Липецке отсняли фрагмент российского фильма: актеры уехали, зеваки разошлись

Сергей Бурунов попрощался с липчанами в соцсетях
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке завершились съемки сериала "Родные"В Липецке завершились съемки сериала "Родные"Фото: архив "КП"
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Больше недели в Липецке длились съемки трагикомедии "Родные". В главных ролях - Сергей Бурунов, Семен Трескунов, Ирина Пегова и Монеточка. Напомним, что ради съемок в областном центре перекрыли часть улицы Прокатной. Фасады домов в той части города отлично подходят для декораций.

За это время актеры успели оценить Липецк. Ирину Пегову приятно удивил "Чистый город". А певица Монеточка влюбилась в мед местного пасечника. Целую неделю знаменитости гуляли по областному центру, охотно фотографируясь с поклонниками. Но пришло время попрощаться.

В этот понедельник, 3 августа, Сергей Бурунов рассказал на своей странице в инстаграм, что он и съемочная группа покинули областной центр.

- Мы уже закончили снимать блок в вашем городе, - сообщил актер. - Совсем не было времени с вами сфотографироваться. Вижу и читаю ваши комменты и сообщения с просьбами повстречаться. Спасибо вам за внимание к моей работе. Приходите зимой в кино!

Фильм выйдет в прокат в конце этого года. Режиссер фильма - Жора Крыжовников, снявший такие картины как: Горько, Елки последние, Звоните ДиКаприо! и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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