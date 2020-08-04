В Липецке завели уголовное дело на участника ДТП, в котором погибла семья из Санкт-Петербурга

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:13:47+03:00

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В Липецке завели уголовное дело на участника страшной аварии, в которой погибла почти вся семья из Санкт-Петербурга. ДТП случилось 31 июля на трассе М-4 «Дон» в Хлевенском районе. 35-летний водитель «Мицубиси-Аутлендер» с номерами Московской области ехал в сторону Москвы с женой и 3-летней дочкой.

По данным полиции, глава семейства отвлекся от дороги, потерял контроль и на полном ходу влетел в стоявший на обочине «Форд-Экоспорт» с семьей из Питера. Во второй иномарке находились 37-летний мужчина, его 36-летняя супруга, 12-летний сын и 9-летняя дочка. Радители и старший ребенок погибли на месте, девочка – в больнице. В японской иномарке, которая вылетела в кювет, перевернулась и рухнула на крышу, все выжили.

Как сообщила «КП-Липецк» начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова, в отношении водителя «Мицубиси» возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК – нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. На время следствия к водителю применили меру ограничения в виде обязательной явки.

ИСТОЧНИК KP.RU