Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 11 августа 2020 года: за сутки вылечились 41 человек

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 11 августа 2020 года составило 3889 человек. За текущие сутки врачи выписали 41 переболевшего вирусом. А заразились сначала эпидемии 4731 житель области. 23 человека умерли, о смерти последнего пациента стало известно утром – осложнения не перенесла 60-летняя женщина.

На данный момент в Липецкой области заражены коронавирусом 819 человек. Из них в инфекционных госпиталях остаются 240 пациентов, остальные лечатся дома. Также в больницах находятся еще 131 человек с подозрением на выделение вируса.

Из 18 новых случаев заражения, COVID-19 картина распространения коронавируса по Липецкой области за сутки следующая: 9 новых случаев в Липецке, 3 – в Грязинском районе, по 2 – в Ельце и Добринском районе, по 1 – в Данковском и Елецком районах.