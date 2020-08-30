Пьяную автоледи, устроившую ДТП в котором погиб 19-летний парень, отправили под домашний арест в Липецке

Липчанку, которая пьяная села за руль и устроила смертельное ДТП на улице Зеленая в Липецке, отправили под домашний арест. Ходатайство следственных органов об избрании данной меры пресечения поддержала прокуратура Октябрьского района города. Об этом накануне, 29 августа, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, страшная авария случилась в начале августа. В районе улицы Зеленая лоб в лоб столкнулись "Тойота Раф-4" и "ВАЗ-2107". В "семерке" находились 49-летний глава семейства, его супруга 45 лет - липецкий кардиолог, и их 19-летний сын. Всех госпитализировали. Юношу спасти не удалось.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.4 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находившемся в состоянии опьянения». Это дело на контроле у губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Мама погибшего парня - Любовь, очень переживала, что виновнице удастся избежать наказания. Она разместила в соцсетях пост с просьбой о помощи. Он тут же разлетелся по группам и пабликам, дошел до руководителей региона.