Под Липецком восстановили движение поездов, задержавшихся из-за схода вагонов

В Липецкой области восстановили движение поездов на станции Грязи - Орловские ЮВЖД. Напомним, ранним утром 16 сентября там сошли с рельсов 8 вагонов грузового поезда, перевозившего металлолом. Никто из людей не пострадал. Но задержались пассажирские составы.

Как сообщили в пресс-службе ЮВЖД, на 4 часа 16 минут дольше придется ехать поезду №26 Москва – Воронеж. Состав №62 Москва – Нальчик задерживается на 4 часа 01 минуту. Поезд №479 Сухуми – Санкт-Петербург опоздает на 3 часа 39 минут. Пассажирский состав №70 Липецк – Москва - на 3 часа 29 минут. Вынужденная остановка забрала у поезда №135 Махачкала – Санкт-Петербург 3 часа 17 минут. Пассажиры состава №50 Санкт-Петербург – Кисловодск пробудут в пути дольше на 3 часа 11 минут.

Движение на станции восстановили в 11.20. Поезда продолжили свой путь, а пассажиров обеспечили горячим питанием.

Напомним, что в причинах произошедшего разбирается транспортная полиция.