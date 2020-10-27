Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 27 октября 2020 года: 83 новых случая

В Липецкой области еще 83 человека заболели коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецке увеличилось. За минувшие сутки COVID-19 заболели еще у 83 человек. По состоянию на этот вторник, 27 октября, в регионе инфекцию выявили у 7 769 липчан.

Напомним, что днем ранее зараженных было чуть меньше - 82 жителя. В тройке лидеров по количеству заболевших в области: Липецк - 37 человек, Грязинский район - 10 жителей и Долгоруковский район - 7 новых случаев.

На лечении находятся более 1 000 липчан. Большинство из них медики наблюдают на дому. Более 300 лежат в больницах. За все время пандемии в Липецкой области выздоровели 6 440 жителей. Умерли 67 человек. Этим утром в региональном оперштабе сообщили о смерти 60-летней женщины с подтвержденным диагнозом COVID-19.