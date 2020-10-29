Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 29 октября 2020 года: заболели 82 человека

В Липецкой области 82 новых случая заражения коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецке растет. По данным федерального оперштаба, за сутки инфекция подтвердилась еще у 82 человек. Так, по состоянию на 29 октября COVID-19 выявили у 7 937 жителей Липецкой области.

Напомним, что накануне число заболевших было выше - 86. В Липецке выявили 28 новых случаев. В Грязинском и Задонском районах - 12. В Тербунском районе заразились 10 местных жителей. В Ельце и Данковском районе - по 5.

Лечение продолжают более 1 200 липчан. Большинство из них находятся дома. У кого болезнь протекает в более тяжелой форме, лежат в больницах. Выздоровели 6 536 жителей региона. Не удалось спасти 69 пациентов. Этим утром в региональном оперштабе сообщили о смерти 62-летней пенсионерки из Хлевенского района.