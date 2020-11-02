В Липецке вандалы оторвали трость от памятника Петру Первому

Липецкие вандалы испортили памятник Петру Петрому Фото: Парки48

В Липецке зафиксировали новый акт вандализма. Как сообщили в этот понедельник, 2 ноября, в группе "Парки 48 |парки Липецка", это произошло в Нижнем парке. На территории Липецкого бювета неизвестные оторвали трость от памятника Петру Первому.

Администрация парка уже обратилась в полицию. Также ужесточили охрану территории. Напомним, что вандалы орудовали и на прошлой неделе. У театра драмы Льва Толстого они испортили 9 урн - оторвали деревянные элементы.

Ранее злодеи оторвали секции забора в парке Металлургов, отломили кисть от памятника художнику Виктору Сорокину, выкопали туи в Быхановом саду, сломали карусель на Городище.

Липчан просят бережно относиться к общественным пространствам, а также сообщать об актах вандализма в полицию.