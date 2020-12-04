Суд решит, где будет процесс над бывшим мэром Липецка и экс-главой района

В Липецкой области завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора, бывшего мэра Липецка и экс-главы Тербунского района Сергея Иванова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий в должности главы района – по части 3 статьи 286 УК. По версии следствия, чиновник необоснованно выдал разрешение на добычу песка в районе.

Сам чиновник, в начале года назвал уголовное преследование репрессиями в свой адрес.

«Это какое-то недоразумение. Я не вижу повода для уголовного преследования. Может это кому-то надо, а может это такая форма репрессий» – прокомментировал криминальный скандал Сергей Иванов в начале года.

Расследование завершилось. Только, где будут судить бывшего мэра, пока неизвестно. Обвинение ходатайствует, чтобы процесс проходил не в Тербунах. Как сообщили в пресс-службе областного суда, дело поступило в суд, ходатайство об изменении территориальной подсудности намечено на понедельник, 7 декабря.

Напомним, Сергей Иванов покинул пост мэра Липецка в конце марта 2019 года, после чего вернулся в должность главы администрации Тербунского района, откуда его временно отстранили после обвинений по уголовному делу.