В ДК "Матыра" заработала почта Деда Мороза

В Липецке запустили еще одну почту Деда Мороза. Волшебный ящик установили в фойе первого этажа ДК "Матыра". Любой ребенок может написать письмо и отправить главному зимнему герою. Рассказать, как прошел 2020 год, о чем мечтает, а также поздравить Дедушку с его самым любимым праздником - Новым годом. Можно отправить электронное письмо на адрес dkmatyra@yandex.ru.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, Дед Мороз прочитает все сообщения, а автору самого яркого отправит онлайн-поздравление. Следует указать ФИО ребенка, адрес электронной почты. Послания принимаются до 26 декабря.

Напомним, что с 18 ноября в парке "Сказка" работает еще одна волшебная почта. Туда пришло уже больше 250 писем от ребят. А взрослые могут написать книжному Деду Морозу.