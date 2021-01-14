Утро 14 января в Липецке оказалось довольно насыщенным. Весь прошлый день и ночь город засыпало снегом. В некоторых местах его высота достигала 30 см.Еще один сюрприз ждал жителей Октябрьского округа. На улице Стаханова произошел порыв трубопровода. Более 30 домов остались без отопления. Тепло отключили в нескольких школах и детских садах. Из-за повреждения на сети вода размыла дорожное покрытие. На улице Стаханова под землю провалилась \\"Лада\\". Точнее, переднее колесо машины ушло под асфальт.Напомним, что на месте происшествия уже работает бригада энергетиков, а также сотрудники ГИБДД. Ремонтные работы планируют завершить в этот день.