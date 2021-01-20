Пьяной женщине на внедорожнике грозит 12 лет за смертельное ДТП с семьей медиков в Липецке

В Липецке расследовали дело о трагической аварии с семьей медиков, которая произошла летом прошлого года. Трагедия случилась 9 августа на 17 километре трассы «Липецк-Октябрьское-Усмань», там выехала на встречную 38-летняя женщина на «Тойота Раф-4». Внедорожник на полному ходу в лобовую влетел в ВАЗ-2107. В «семерке» ехала семья врачей – муж с женой 49 и 45 лет и их 18 летний сын. Легковушка превратилась в груду металла, семью вытаскивали из машины спасатели.

Все получили серьезные травмы. К несчастью, парня спасти не удалось, он скончался в больнице спустя неделю – 15 августа. По данным полиции, женщина за рулем внедорожника была пьяной на момент ДТП.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 264 УК – нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, в ходе следствия опросили десятки очевидцев и провели ряд экспертиз, включая судебно-медицинскую и автотехническую. Дело расследовали и передают в суд. Женщине грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.