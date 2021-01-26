В Липецке увольняется главный архитектор

Главный архитектор Липецка написал заявление на увольнение Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке со своего поста уходит заместитель председателя департамента градостроительства и архитектуры Михаил Бушин. Как сообщили в пресс-службе мэрии, он написал заявление об увольнении по собственному. Этот вторник, 26 января, его последний рабочий день в этой должности.

С участием Михаила Бушина началась активная работа по согласованию паспортов архитектурно-градостроительного облика объектов, находящихся на красной линии застройки. Главный архитектор участвовал в разработке дизайн-кодов улиц во время реконструкции проспекта Победы и площади Заводской.

Напомним, что неделю назад начальником управления культуры и туризма Липецкой области назначили Кристину Наролину. А перед этим пост вице-мэра Липецка заняла Ирина Артемова.