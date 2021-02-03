Липчанка признала свою вину в смертельном ДТП с семьей медиков

В Липецке начался суд над участницей смертельного ДТП Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту среду, 3 февраля, в Октябрьском районном суде Липецка начали рассматривать дело о смертельном ДТП на улице Зеленая. Напомним, авария произошла в августе 2020 года. У поворота с ЛТЗ на Усманскую трассу столкнулись "Тойота Раф-4" и "Лада" - внедорожник вылетел на встречку.

В отечественной машине находилась семья медиков. Трое пассажиров заднего сидения выбрались самостоятельно. 49-летний водитель и отец семейства потерял сознание, но после очнулся. 19-летний сын на переднем сидении оказался зажат в машине. Его извлекали спасатели. Пострадавших доставили в больницу. Водитель и его жена получили тяжкий вред здоровью. Еще одна пассажирка - вред здоровью средней тяжести. Парень спустя неделю скончался от полученных травм.

За рулем иномарки находилась 38-летняя липчанка. Женщина рассказала суду, что накануне вечером поссорилась с мужем. На следующий день, чтобы успокоиться, она выпила 2 бокала вина и села за руль в нетрезвом состоянии. Возбудили уголовное дело по п. "а" ч.4 ст.264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека". Наказание по статье - от 5 до 12 лет лишения свободы.

Во время судебного заседания липчанка полностью признала свою вину.