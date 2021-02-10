Ночью в Липецке метель и снежные заносы на дорогах

Ночью на Липецк обрушится метель Фото: Юлия КЛЮЕВА

Этой ночью с 10 на 11 февраля в Липецке ожидается непогода. Спасатели предупреждают липчан о сильном снеге, метели. По данным пресс-службы городского управления ГО и ЧС, на дорогах возможны снежные заносы. Видимость в снеге 500 - 1 000 м. В темное время суток синоптики прогнозируют до 11 градусов мороза. Ветер северо-восточный. Порывы до 8 м/с.

Водителей просят быть внимательными во время движения. Напомним, что во вторник из-за ухудшения погоды возросло количество аварий. Машины заносило и они вылетали в кювет. Видео с мест ДТП можно посмотреть здесь.

Также в МЧС развернул пункты обогрева на трассах региона. Теплые палатки появились в Елецком, Задонском, Хлевенском и Становлянском районах.