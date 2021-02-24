В Липецке работающие пенсионеры останутся дома до 10 марта

В Липецкой области продлили больничный работникам старше 65 лет из-за коронавируса. Как сообщили в пресс-службе мэрии, они могут остаться дома до 10 марта.

Для получения листка нетрудоспособности липчанам не нужно собирать какие-либо документы. Сотрудники регионального отделения ФСС РФ производят расчеты на основании данных, которые предоставят работодатели. Пособие липчане получат в течение 7 дней с момента, когда работодатель отправит информацию.

Более подробная информация по телефону - 23-94-09. Либо на сайте регионального отделения ФСС РФ. Пенсионеров же просят в период больничного соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, что запрет на проведение массовых мероприятий действует до 1 апреля. При этом общепиту разрешили работать после 23.00.