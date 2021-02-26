Родителей пока не пустят на утренники в детские сады Липецка из-за коронавируса

В Липецке все еще запрещено пускать родителей на утренники в детские сады. Об этом напомнила председатель городского департамента образования Светлана Бедрова.

Из-за коронавируса в детсадах введен запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных групп детей. Нельзя приглашать в садики аниматоров и других лиц из сторонних организаций. Не пускают на утренники и родителей, родственников подопечных.

При этом праздники для детей проводятся и будут проводиться, но внутригрупповые. Заведующим учреждений рекомендовали организовать видеотрансляцию мероприятий для родителей.

Напомним, что запрет на массовые мероприятия в Липецкой области продлили до 1 апреля. При этом кафе и ресторанам разрешили работать после 23.00. А стадионы заполнять на 50% во время футбольных матчей.