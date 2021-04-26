Бывший депутат в Липецке получил реальный срок за мошенничество в Фонде капремонта

В Липецке огласили приговор бывшему депутату облсовета и экс-руководителю регионального Фонда капремонта. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве, которое, как установили в суде, имело место в 2014 году. Тогда бизнесмен, еще будучи руководителем завода ЛЗСК взял кредиты на 15 и 20 млн рублей. Погасил только 4 млн. Даже с учетом залогового имущества, ущерб банку составил более 30 млн рублей. По версии следствия, эти деньги бизнесмен вывел из фирмы и присвоил.

Дело по части 4 статьи 159 возбудили в 2014 году, одновременно с этим бывший бизнесмен и депутат покинул пост директора ФКР. Подсудимый вину не признал, несмотря на это Правобережный суд Липецка, рассмотрев все доказательства, вынес обвинительный приговор. Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, экс-чиновнику назначили 3.5 года общего режима, обвинитель требовал – 4.5. Бывший бизнесмен и депутат намерен обжаловать приговор.