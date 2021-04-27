В Липецке перекрыли улицу Зегеля: в центре города заторы

В минувшую ночь, с 26 на 27 апреля, в Липецке перекрыли улицу Зегеля. Последствия такого решения липчане прочувствовали уже утром этого вторника. Центр города встал в пробках.

В настоящее время движение затруднено на участке улицы Гагарина от ЛГПУ до пересечения с улицей Плеханова. Заторы на улице Желябова, Пролетарская, Зегеля, Плеханова.

В Липецке перекрыли улицу Зегеля Фото: Яндекс. Карты

Напомним, что улицу Зегеля обещают отремонтировать до конца июля. Работы проведут в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Подрядчик обновит покрытие на проезжей части, обустроит велодорожку. На тротуарах появится новая плитка. Также в порядок приведут светофоры, дождеприемные колодцы и дорожные знаки. Схему объезда и новые маршруты автобусов можно посмотреть здесь.