Из аэропорта Липецка полетели самолеты в Сочи, Анапу и Крым

Липчане уже могут полететь на курорты Черноморского побережья. Из аэропорта Липецка стартовали авиамаршруты в Сочи, Анапу и Крым. Рейсы будут осуществляться до 30 сентября. Самолеты, которые доставят липчан к морю, вмещают 144 пассажира. Накануне, 28 апреля, в Сочи улетели 116 человек.

В Сочи можно улететь по средам и воскресеньям. В Симферополь - по понедельникам и четвергам. Добраться по воздуху до Анапы жители региона могут по четвергам и субботам. Также из липецкого аэропорта самолеты летают в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Минеральные Воды.

Напомним, что рейсы в Турцию пока под запретом. В марте липчан обрадовали чартерными полетами за границу, которые должны были стартовать в апреле-мае. Однако, из-за коронавируса планы изменились.