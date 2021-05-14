Членство сенатора Олега Королева в партии приостановили после странной езды по Липецку

Началось разбирательство по инциденту по странной ездой по Липецку бывшего губернатора области и нынешнего сенатора Олега Королева. Черный «Лексус» сенатора заметили виляющим по улицам Липецка 13 марта, внедорожник с пробитыми колесами странно держался на проезжей части, затем остановился в окружении сотрудников ДПС. Появившиеся в мессенджерах фото и видео сопровождались комментариями, что водитель нетрезв.

Пресс-секретарь Олега Королева рассказала, что сенатору стало плохо за рулем, потемнело в глазах, после чего он остановился и попросил сотрудников ГИБДД отвезти его домой. Официального подтверждения или опровержения от правоохранительных органов пока не было.

Однако с заявлением выступил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, который сообщил, что членство Олега Королева приостановлено по собственному желанию до конца разбирательства. ОБ этом сообщает партия «Единая Россия».

«Оно должно быть максимально беспристрастным и прозрачным, чтобы ни у кого не оставалось вопросов, что произошло на самом деле. В случае, если версия Олега Петровича подтвердится, и он докажет свою невиновность, Единая Россия будет готова восстановить его членство в партии», – сообщил секретарь Генсовета партии.