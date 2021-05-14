Вилял по дороге, колеса проколоты: Странное вождение экс-губернатора Липецкой области объяснили приступом аритмии

Рядом с Лексусом человек похожий на губернатора Фото: Телеграм-канал Олега Хомутинникова

Представители экс-губернатора Олега Королева объяснили странное поведение сенатора на дорогах Липецка. Ранее в Липецке попал на видео внедорожник бывшего главы администрации Липецкой области, а ныне сенатора от региона Олега Королева. Видеозапись и фото, сделанные днем 13 мая, разлетелись по мессенджерам и социальным сетям.

Черный «Лексус Lx570» с госномером М 001 ММ 48, на котором ранее передвигался чиновник, странно вилял по проезжей части на улице Студеновской в Липецке. Два колеса с левой стороны были пробиты. За кадром звучал голос, который говорил, что нужно бы куда-то позвонить и сообщить о странном водителе. Видео сопровождалось записью, что якобы нетрезвый автомобилист сбил два светофора и несколько дорожных знаков. Но на самой записи этого не видно.

Также сообщение сопровождалось фото, на котором тот же «Лексус» уже в окружении сотрудников ГИБДД стоял на улице Интернациональной. Рядом находился очень похожий на Олега Королева человек.

Позже стало известно, что за рулем иномарки действительно был экс-губернатор. Официально в полиции задержание, наличие протокола или факт какого-либо нарушения со стороны водителя Lx570 пока не подтвердили.

В администрации области «КП-Липецк» сообщили, что «автомобиль, на котором он передвигался, к администрации региона никакого отношения не имеет». В Совете федерации ответили, что не владеют подробностями инцидента.

Официально представитель сенатора сообщил, что Олегу Королеву стало плохо за рулем.

– Он целый день работал и за рулем ему стало плохо, – пояснила «КП-Липецк» пресс-сектерарь Олега Королева Екатерина Маркина. – Резко поднялось давление, случился приступ мерцательной аритмии. Он выехал на обочину, выпил лекарство и обратился к сотрудникам ГИБДД, чтобы они отвезли его домой.

Сейчас с сенатором все хорошо.

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