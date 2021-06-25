Липецкий губернатор выразил соболезнования семье школьницы, которая погибла на железной дороге

Губернатор Липецкой области прокомментировал трагедию в Долгоруковском районе. Напомним, этой ночью, 25 июня, под колесами локомотива погибла 15-летняя школьница. В начале июня в том же района погибли 14-летняя девочка и 16-летний парень.

В своем Инстаграм Игорь Артамонов выразил соболезнования семьям, потерявшим детей. Он попросил быть всех предельно внимательными, особенно родителей. И если в поведении детей что-то изменилось, сразу действовать. К примеру, позвонить на Всероссийский телефон доверия для детей и родителей: 8-800-200-01-22.

- Через несколько часов на Соборной площади начнутся "Липецкие зори", - написал глава региона. - Чудесный праздник. Но его омрачила трагедия в Долгоруковском районе. 15-летняя девушка погибла на железнодорожных путях. К сожалению, этот случай не первый. В интернете появилась информация, которая угрожает психике и здоровью детей! Занимаются этим выродки, которых ищут и находят. И они понесут всю ответственность за свои деяния.

Артамонов также попросил подростков не оставаться в стороне, не молчать, если с друзьями происходит что-то странное. И поручил областному управлению образования начать работу с участием психологов и педагогов по предупреждению подобных трагедий.