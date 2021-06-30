Прямая линия-2021: липчанка спросила у Путина, какие песни он поет

Липчанка спросила у Путина, какие песни он поет Фото: принтскрин видео.

В эту среду, 30 июня, состоялась Прямая линия-2021 с Владимиром Путиным. В этот раз президенту поступило несколько вопросов из Липецка. Так, Валентина обозначила вопрос цен в магазинах. Липчанка в недоумении, почему привозные из-за границы бананы стоят дешевле, чем морковь и картофель из соседних регионов. Путин отметил, что рост цен происходит везде. В региональной администрации назвали несколько причин - неурожай прошлых лет и отсутствие собственных массовых хозяйств.

Липчанка Эмилия поинтересовалась у президента, поет ли он песни на отдыхе и какие.

- У меня для отдыха бывает не так много времени, - ответил глава. - У нас как говорят. Если люди отдыхают, посидят немного и выпьют. А если бокал поднимут, то и споют. Я же русский человек. И мало чем отличаюсь от подавляющего большинства наших граждан. А что поем? Русские, советские песни. Они мелодичные, красивые и содержательные.