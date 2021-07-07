В парикмахерской Липецка у 3-летнего ребенка застрял палец в металлическом кресле

Липецкие спасатели помогли вызволить палец 3-летнего малыша из железного плена Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

За девять прошедших дней липецкие спасатели около 30 раз выезжали к местам происшествий. Так, в минувший вторник, 6 июля, пришлось снимать 57-летнего мужчину с крыши гаража в частном секторе Сокола. Как пояснили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, липчанин занимался ремонтом, а потом ему стало плохо. Медики, приехавшие на вызов, не смогли добраться до больного. Несчастного спустили с помощью альпинистского снаряжения.

Днем ранее спасателей вызвали в парикмахерскую на улицу Катукова. В салоне 3-летний мальчик засунул палец в отверстие металлического кресла. Вытащить его обратно удалось, применив слесарный инструмент.

Больше половины выездов от общего числа - на вскрытие дверей, в том числе в квартиры пенсионеров, которым была необходима медицинская помощь. Спасатели доставали тела погибших из автомобиля на дамбе Матырского водохранилища, помогали эвакуировать жильцов дома на бульваре Есенина, следили за ситуацией у воды.