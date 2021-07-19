По факту гибели детей в пожаре под Липецком возбудили уголовное дело

Предварительная причина пожара - короткое замыкание Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Стали известны подробности трагического пожара, который произошел в этот понедельник, 19 июля, рано утром в Ельце. Там в квартире дома №А на улице Пушкарская от огня и дыма погибли двое детей, девочки 4 и 5 лет.

Как сообщает управление СКР региона, по данному факту гибели детей возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК – причинение смерти по неосторожности двум лицам. Как выяснилось, в квартире проживала многодетная семья, в момент трагедии, примерно в 3.30 утра, родители были дома, все спали, включая взрослых.

По данным следствия, очаг возгорания был в комнате, где спала одна из девочек. Именно она, по словам мамы, разбудила криком семью. Пожар распространился настолько стремительно, что спасти девочку не успели – она погибла в огне. Ее сестра скончалась от отравления угарным газом.

По предварительным данным следствия, пожар мог начаться из-за короткого замыкания проводки. Точную причину определят в ходе пожарно-технической экспертизы. Кто понесет ответственность по статье, пока неизвестно. Виновным грозит до 4 лет лишения свободы.