Танцевавшую на дороге после ДТП в Липецке даму на BMW ранее штрафовали за пьяную езду

Стали известны некоторые подробности о предполагаемой виновнице ДТП на улице Краснозаводской в Липецке, где женщина-водитель «БМВ» устроила пляски рядом с лежащими на дороге пострадавшими. Авария произошла вечером 21 июля, 31-летняя дама вылетела на встречную и протаранила автомобиль «Сузуки», в котором находилась семья с 8-летним ребенком – все с различными травмами сейчас в больнице.

Смотреть видеосюжет ГИБДД расследует аварию с пьяной дамой на БМВ в Липецке

После аварии женщина танцевала, вела себя неадекватно и уверяла, что за рулем была не она. Снимавшие происходящее на камеру очевидцы заметили признаки алкогольного опьянения. Когда на место прибыли сотрудники ГИБДД, дама отказалась от медицинского освидетельствования, что законом расценивается, как признание факта наличия опьянения.

Выяснилось, что это уже не первое ее пьяное приключение за рулем. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по региону, в 2015 году данную гражданку оштрафовали на 30 000 рублей за аналогичный отказ от медосвидетельствования. Водительского удостоверения ее тогда не лишили – ужесточение в законодательстве появилось позже.