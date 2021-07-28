Пропавшую в Липецке взрослую девушку нашли и вернули домой

В Липецке благополучно закончили поиски пропавшей в выходные 22-летней девушки. Тревогу забили родители в начале недели. Родственники сообщали, что довезли дочь до работы в воскресенье, 25 июля, и после этого больше не видели.

С тех пор девушку искали по всему городу волонтеры, добровольцы общественной организации «Патруль» и просто неравнодушные граждане. Листовки с ориентировками расклеивали в разных районах города.

В соцсетях липчане разделились на два лагеря: одни были убеждены, что девушку непременно нужно найти и вернуть домой, другие, ссылаясь на совершеннолетние и право на самостоятельную жизнь, выступали за отмену поиска. Кто-то даже пытался распускать слухи о ее гибели.

В итоге барышню заметили в одном из районов города, о чем сообщили волонтерам, которые вернули девушку родителям. Где она была и почему не давала о себе знать, неизвестно. Главное, что все закончилось хорошо.