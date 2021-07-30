Из-за сильного ветра более 30 улиц Липецка остались без света

В Липецке из-за сильного ветра отключили свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

Несколько часов назад на Липецк обрушилась стихия. Сильные порывы ветра, ливни, гром и молнии - о непогоде еще утром предупреждали спасатели. Ветер срывал куски кровли, деревья, ветки падали на припаркованные автомобили.

Ветер также повредил электросети. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", без света остались более 30 улиц. Так, свет погас в районе Сырского Рудника по улицам Смирнова, Жактовская, Городовикова, Прудная, Рябиновая, Солнечная, Рудничная, Поселковая, Паровозная. Без электроснабжения остались улицы Скороходова, Неделина, Кузнечная, Фрунзе, Комсомольский проезд, Кооперативная, Верхняя, Джамбула, Комсомольская, Крымская, Ильича, Литейный, Спортивная, Кошевого, Украинская, Зеленая, Гвардейская, Тургенева, Баумана, Огородная, Родниковая, Краснодонская переулки Парковый, Спортивный, Универсальный проезд, владение 10, 7А, а также садоводческое товарищество "Сокол-3"

На местах уже работают специалисты. Дополнительная информация по телефонам - 175 и 236-175.