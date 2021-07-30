В Липецке из-за грозы отключились светофоры на улице Неделина

В Липецке после непогоды перестали работать светофоры Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу, 30 июля, в Липецке на улице Неделина отключились светофоры. Причина тому - стихия, которая бушевала в областном центре этим днем. Во время грозы ветки деревьев перебили питающий кабель на сигнальные столбы. Из-за этого перестали работать светофоры в районе Петровского рынка и дома №2а по улице Неделина.

По данным пресс-службы городской администрации, специалисты уже осматривают поврежденные участки. Но на восстановление понадобится время. Предполагается, что светофоры включат только в начале следующей недели.

Напомним, что из-за сильного ветра более 30 улиц остались без света. Также в ураган повалило много деревьев, в том числе на припаркованные автомобили.