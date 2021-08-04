В Липецке на мотоциклиста, который насмерть сбил женщину и сбежал, завели уголовное дело

В Липецке мотоциклист, который насмерть сбил женщину, попал под уголовную статью. Напомним, ДТП произошло 29 июля в 22.58 у дома №2 по улице Первомайская. Неизвестный на мотоцикле "Хонда" вне пешеходного перехода наехал на 42-летнюю женщину. Несчастная скончалась от полученных травм. Байкер же поспешил уехать.

Позже его нашли. Им оказался 27-летний липчанин. Мужчину задержали. На него составили административные материалы, в том числе за нарушение порядка регистрации транспортных средств.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в отношении липчанина возбудили уголовное дело по п."б" ч.4 ст.264 УК РФ "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", сопряженное с оставлением места происшествия.