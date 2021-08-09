Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 августа 2021 14:33

Следственный комитет начал проверку по факту пожара на территории НЛМК

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)

Происшествием на Новолипецком металлургическом комбинате занялся следственный комитет. Сотрудники которого сейчас проводят доследственную проверку. В пресс-службе управления сообщили, что на месте работает следственно-оперативная группа – проводят осмотр, изымают документы.

ЧП случилось в 9.59 утра на территории кислородного цеха НЛМК, где прогремел взрыв, в после загорелась кровля. Пожар площадью 40 м2 потушили, никто не пострадал. Из-за происшествия временно приостановили работу конвертерного цеха №2.

В подробностях и причинах происшествия теперь разбирается региональное управление СКР. Следователи ищут должностных лиц, которые на тот момент отвечали за соблюдение требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. Какое примут решение и кто понесет ответственность, станет известно после проверки.