Стала известна предварительная причина ДТП с четырьмя погибшими под Липецком

ДТП с четырьмя погибшими под Липецком Фото: Лия МУРАДЬЯН

Стали известны подробности страшной аварии под Липецком с четырьмя погибшими. «Киа» и «Мерседес» столкнулись вечером 5 сентября на трассе Липецк – Данков. За рулем последней иномарки был 27-летний водитель из Тульской области, «Кией» управлял 32-летний мужчина.

В пресс-службе УМВД региона назвали предварительную причину аварии. По данным полиции, водитель «Мерседеса» двигался со слишком большой скоростью, что не могло обеспечить контроль. Он вылетел на встречную полосу, что и стало причиной аварии.

Удар бы такой силы, что обе искореженные иномарки выбило с дороги. В ДТП погибли оба водителя и две пассажирки 22 и 44 лет в «Кие». В настоящее время по факту ДТП проходит расследование, в ходе которого определят окончательные причины ДТП.

Напомним, всего за трое суток на дорогах Липецкой области погибли 8 человек.