Взрыв газа под Липецком: известно о шести пострадавших – пятеро в больнице

Из-под завалов продолжают доставать людей Фото: Предоставлено очевидцами «КП»

В Липецкой области продолжают ликвидировать последствия взрыва газа в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Солидарность Елецкого района. Сигнал о ЧП поступил в 0.52 ночи 11 сентября. На текущий момент известно о шести пострадавших, спасатели достали из под завалов двоих человек – оба взрослые.

В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области уточнили, в больницу увезли пятерых человек, один – от госпитализации отказался. В администрации области уточнили, что пострадавшие находятся в ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н.А.Семашко».

Цифры не окончательные, поисковые работы продолжаются и под разрушенным стенами дома могут быть еще люди.