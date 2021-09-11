Взрыв газа под Липецком: пострадали 7 человек, включая ребенка, 1 – погиб

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте взрыва многоквартирного дома в Липецкой области. Взрыв бытового газа прогремел в 0.52 в доме №24 в поселке Солидарность Елецкого района. В результате ЧП рухнула часть стены и перекрытия двухподъездного двухэтажного многоквартирного дома.

Еще три человека могут находиться под завалами Фото: Предоставлено очевидцами «КП»

Как сообщает администрация области, на данный момент известно, что пострадали 7 человек, включая одного ребенка. Один человек погиб – тело ранее достали из-под завалов спасатели. Всего в больнице Ельца находятся 5 человек, в том числе пострадавший ребенок. Сейчас спасатели ищут еще троих жителей дома, которые могут быть под завалами.

Известно, что в доме 16 квартир, здание построили в 1970 году и оно не являлось аварийным.